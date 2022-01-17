В уральском поселке произошел взрыв на котельной. Населенный пункт остался без отопления

В котельной, расположенной в поселке Валериановск (Свердловская область) произошел взрыв, в результате чего свыше 2 тыс. жителей населенного пункта остались без отопления.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о случившемся поступило часть ОВД Качканара в 14:27 из ЕДДС. Выяснилось, что ЧП произошло на территории промзоны № 1 в 7 км от города - был поврежден один из котлов и подземный воздуховод, а также выбиты рамы в самой котельной. К счастью, никто из рабочих не пострадал.

"Котельная обеспечивает теплом поселок Валериановск, где проживает 2198 человек и находится восемь кирпичных домов и 719 частных. На месте происшествия работает ремонтная бригада, которой поставлена задача до наступления ночи возобновить подачу тепла в жилые дома. Сейчас в Качканаре на улице -16, но к ночи мороз усилится. Представители МВД и специалисты созданной комиссии отрабатывают различные версии случившегося, в том числе нарушение техники безопасности, технологического процесса, износ оборудования и другие. По итогам начавшихся проверочных мероприятий полиция Качканара примет обоснованное процессуальное решение. Сейчас однозначно можно сказать главное, что инцидент не носит криминальный характер", - рассказал полковник Горелых.

В свою очередь власти просят жителей поселка экономить тепло: не расходовать большое количество горячей воды и не открывать окна