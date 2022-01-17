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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Экс-министр Прикамья получил еще один условный срок и штраф

Ленинский районный суд Перми приговорил экс-министра территориальной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тыс. руб., сообщает "Ъ".

Также экс-министр оштрафован на 50 тыс. руб. и лишен классного чина государственного советника второго класса.

По данным издания, в ноябре 2017 года Андрей Ковтун попросил руководство 23-го отряда противопожарной службы оформить на работу егеря Вячеслава Верещагина, который позже лишь числился в штате, но на работу не ходил, при этом получая зарплату. Ущерб бюджету составил 590 тыс. руб.

Ранее экс-министр был осужден за совершение аналогичного преступления. В 2017 году он дал распоряжение начальнику одного из пожарных отрядов трудоустроить в подразделение МЧС егеря Владимира Чудинова. Не появляясь на работе, Чудинов получал зарплату. Ущерб бюджету составил 790 тыс. руб. Суд приговорил Андрея Ковтуна к трем годам восьми месяцам условно, назначив штраф 50 тыс. руб.

Теги: Андрей Ковтун, штраф, условный срок



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