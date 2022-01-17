"Лига безопасного интернета" сообщила о двукратном росте детской порнографии в Рунете

"Лига безопасного интернета" Екатерины Мизулиной заявила о двукратном росте в сети числа материалов, связанных с детской порнографией.

"Лига" ссылается на данные по России, собранные международной организацией INHOPE (с помощью "горячих линий" собирает жалобы на нежелательный контент), которая в 2020 году выявила 16,5 тыс. фактов, связанных с распространением детской порнографии в Рунете, а в 2021 году было получено уже более 30 тыс. заявок, противоправный контент был обнаружен на более чем 17 тыс. ресурсах, удален с 15 тыс. ресурсов.

"Представленные данные относятся только к открытому сегменту интернета, речь не идет о даркнете", - отметила Мизулина в своем Telegram-канале, указав, что основным источником распространения детской порнографии является именно даркнет.

"Важно понимать, что каждый такой ролик - это реальный случай насилия над ребёнком. Испорченная психика и жизнь малыша. При этом, 8% от общего числа материалов с детской порнографией - это насилие над детьми в возрасте до 1 года. 27% - в возрасте до 6 лет", - пишет Мизулина.

"В связи с увеличением числа материалов с детской порнографией, связанных с нетрадиционными сексуальными отношениями, ещё в конце прошлого года "Лига безопасного интернета" обратилась к спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением рассмотреть вопрос о введении досудебной блокировки информации, содержащей пропаганду ЛГБТ среди детей", -добавила активистка.