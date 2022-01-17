17 Января 2022
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Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021) | Фото: livelib.ru

Академик Зверев: "Изучение клеточного иммунитета к COVID-19 - государственная задача"

Изучение Т-клеточного иммунитета к коронавирусу является государственной задачей, считает академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, за последний год уже было создано около 2 тыс. работ по этой теме. Эксперт отмечает, что в этой сфере нужно внимание (в том числе финансовое) государства.

Его поддерживает гендиректор фармкомпании "Генериум" Дмитрий Кудлай. "Самолет летит на двух крыльях, а мы все время пытаемся придать значение только одному из них (гуморальному иммунитету – прим. ред.), однобокости не должно быть при исследовании иммунитета. Нельзя увлекаться изучением одного вида иммунитета", - отметил Кулдай на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19.

Эксперты отметили также несколько проблем, которые существуют в изучении коронавируса. Они не предлагают отказываться от "оперативных задач" здравоохранения вроде развертывания коечного фонда, но все же предлагают и расширить исследования.

Так, Зверев призвал обеспечить более широкий доступ к тест-системам, выявляющим Т-клеточный иммунитет у человека. Эксперт полагает, что при стоимости тестов 10 тыс. руб. за штуку и без должного внимания государства выборка исследуемых будет очень маленькой, исследования будут доступны считанным специализированным центрам. Кудлай, чья компания как раз разрабатывает такую тест-систему, говорит, что сейчас она поставляется в 14 институтов, но сама компания не имеет доступа к результатам использования систем, а этого бы разработчики очень хотели.

Теги: виталий зверев, клеточный иммунитет, коронавирус, тест-система



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