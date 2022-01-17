Oxfam: Богатейшие люди удвоили состояние за время пандемии

Десять самых богатых людей мира за время пандемии коронавируса стали богаче в два раза, сообщает некоммерческая организация Oxfam, занимающаяся решением проблем бедности и неравенства в разных странах.

По подсчетам авторов, совокупное состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона.

Отмечается, что цифры на банковских счетах миллиардеров в указанный период росли значительно быстрее, чем за 14 лет, которые предшествовали пандемии.

За эти же два года доходы 99% жителей Земли упали и за чертой бедности оказались 163 млн человек.

По мнению главы Oxfam UK Дэнни Шрискандараджа, "во время пандемии почти каждый день появляется новый миллиардер, в то время как 99% населения мира оказываются во все более худшем положении из-за локдаунов, сокращения международной торговли и международного туризма".

В докладе говорится, что один из способов вернуть огромные прибыли – обложить налогом деньги, которые миллиардеры заработали с начала пандемии.