17 Января 2022
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Общество Тюменская область
транснефть (2016) | Фото: Накануне.ru

АО "Транснефть – Сибирь" в 2021 году реализовало более 70 благотворительных проектов

АО "Транснефть – Сибирь" в 2021 году реализовало свыше 70 благотворительных проектов на территории Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей, а также в ХМАО-Югре и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди основных получателей поддержки – организации здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения. Всего на реализацию благотворительных проектов АО "Транснефть – Сибирь" в 2021 году направило 28 млн рублей.

В прошлом году финансовую поддержку от АО "Транснефть – Сибирь" получили пять школ на территории ведения производственной деятельности предприятия. В том числе выполнена замена окон в здании Чашинской средней общеобразовательной школы (СОШ) в Курганской области, проведен ремонт в Болчаровской СОШ (ХМАО-Югра), Аксаринской школе (Тюменская область) и в школе № 7 г. Тюмени. Также на средства предприятия приобретено лабораторное и демонстрационное оборудование для кабинетов точных наук школы № 69 г. Тюмени. 

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

Выполненные работы позволили создать комфортные условия для организации качественного учебного процесса. 

В целях социальной поддержки незащищенных групп населения накануне учебного года АО "Транснефть – Сибирь" передало в дар школьный автобус Тюменскому областному социально-реабилитационному центру "Семья", в котором пребывают дети, временно оставшиеся без попечения родителей.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции АО "Транснефть – Сибирь" выделило финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудования для реабилитации, а также расходных материалов. С этой целью помощь была оказана Нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра), Тюменской областной клинической больнице № 2. Приобретено специализированное медицинское оборудование для нужд поликлиники № 17 г. Тюмени и Тюменской областной инфекционной клинической больницы. В целом финансовая помощь была оказана семи медучреждениям в регионах присутствия.

Кроме того, предприятие выделило средства Тюменской городской общественной организации "Особый ребенок" на организацию мероприятий по реабилитации детей-инвалидов, на приобретение детской зимней одежды и обуви для воспитанников пансиона Отрада" в г. Тюмени. При поддержке компании проведены новогодние праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями из тюменского отделения Всероссийского общества слепых.

(2022)|Фото: Транснефть - Сибирь

В рамках волонтерского движения добровольцы предприятия регулярно участвовали в акциях по оказанию помощи ветеранам и детям из малообеспеченных семей, в экологических мероприятиях по уборке территории и посадке деревьев. При участии сотрудников 338 детей в конце августа получили портфели с школьными принадлежностями в рамках акции "Собери ребенка в школу". В ноябре проведена добровольческая акция по сбору средств для Кондинской районной больницы "Подари кислород – спаси жизнь".

В 2022 году деятельность АО "Транснефть – Сибирь" по оказанию благотворительной помощи на территории производственной деятельности предприятия будет продолжена.

 

Теги: Транснефть - Сибирь, благотворительность



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