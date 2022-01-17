17 Января 2022
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Общество Свердловская область
коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловских школьников начали выборочно тестировать на ковид

В Свердловской области началось выборочное тестирование детей на COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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По данным ведомства, тестировать будут воспитанников и сотрудников образовательных учреждений методом ПЦР. Для обследования уже выбрано 10 учебных заведений (школ, детских садов и профессиональных училищ) крупнейших городов региона: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

"При выявлении положительных случаев носители будут выведены из детских коллективов и взяты под медицинское наблюдение", - пообещали в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что обследование направлено на изучение распространенности ковида среди дошкольников, учащихся средних учебных заведений и сотрудников образовательных организаций. Делается это для дальнейшего планирования профилактических мероприятий.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что детская вакцина от коронавируса поступит в Свердловскую область только после завершения всех клинических испытаний. По его словам, сама вакцинация будет исключительно добровольной.

Между тем, в учебных заведениях региона уже раздают бланки согласия на прививки от ковида. Свердловские власти заявляют, что не имеют к этому никакого отношения.

Теги: школьники, ковид, тестирование, Роспотребнадзор



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