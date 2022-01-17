17 Января 2022
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река Кама, мост, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье прокуратура потребовала очистить реки от затонувших судов

В Пермском крае транспортный прокурор потребовал очистить реки от бесхозяйных затонувших судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и эксплуатации внутреннего водного транспорта. было установлено, что в реках Кама, Вишера, Косьва, Сылва, Чусовая Пермского края находится 30 затонувших судов (их частей и механизмов), владельцы которых не установлены или отсутствуют.

Затонувшие судна не только загрязняют реки, но и мешают безопасному движению водного транспорта. Прокуратура составила исковое заявление с требованием к администрации "Камводпуть" принять меры по очистке рек.

Суд требования прокуратуры поддержал.

Теги: прокуратура, затонувшие суда, реки, Кама



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