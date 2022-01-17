В Кремле не следят за инцидентом с участием генерала Баранова на охоте

В Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенанта Олега Баранова на охоте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов. По данным СМИ и телеграм-каналов, глава московской полиции мог участвовать в охоте, во время которой погиб егерь.

Песков добавил, что в Кремле ранее инициативно не комментировали сообщения об инциденте с участием депутата Госдумы Валерия Рашкина, передает "Интерфакс".

Напомним, 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела.

Ранее суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства, а также лишил его на полтора года водительских прав.