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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Сургут, городская клиническая поликлиника № 1 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте два учителя ограничены в свободе за смерть школьника

Вступил в законную силу приговор по делу о гибели в Сургуте маленького посетителя бассейна, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По делу проходили два учителя физкультуры. Один из них наказан ограничением свободы на два года, другой – на два года и два месяца.

Напомним, трагедия произошла 3 февраля 2021 г. во время урока физкультуры. Играя со сверстниками в бассейне, мальчик захлебнулся и стал тонуть. Его тут же достали из воды и передали прибывшей "скорой". Пострадавший был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии и позже умер в больнице.

Теги: уголовное дело, бассейн, школьник, реанимация, ребенок умер



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