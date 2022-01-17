В Сургуте два учителя ограничены в свободе за смерть школьника

Вступил в законную силу приговор по делу о гибели в Сургуте маленького посетителя бассейна, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По делу проходили два учителя физкультуры. Один из них наказан ограничением свободы на два года, другой – на два года и два месяца.

Напомним, трагедия произошла 3 февраля 2021 г. во время урока физкультуры. Играя со сверстниками в бассейне, мальчик захлебнулся и стал тонуть. Его тут же достали из воды и передали прибывшей "скорой". Пострадавший был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии и позже умер в больнице.