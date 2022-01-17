В новом американском сериале папа Гарри Поттера станет афроамериканцем, а мама – транссексуалом

В США группа продюсеров собирается создать "веб-сериал" по вселенной Гарри Поттера, пишет британское издание Daily Mail. Авторы проекта почти наверняка столкнуться с судебными претензиями со стороны Джоан Роулинг, "мамы Гарри Поттера", обладающей правами на экранизацию. Тем не менее, создатели нового сериала полны решимости не только снять новые эпизоды, но еще и сильно "разнообразить" каст, что наверняка взбесит Роулинг.

Так, сообщается, что на роль отца Гарри – Джеймса Поттера – будут искать актера "азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового". Еще сложнее с Лили Эванс – мамой Гарри. Ее по задумке продюсеров должна сыграть "гендерно-неконформная, небинарная, транс-женщина".

Также на роль Сириуса Блэка, крестного отца Гарри (которого в известной франшизе играл британский актер Гэри Олдман), будут искать "небелого актера".

Создатель проекта, TikTok-продюсер Меган Макелли заявила: "Мы стремимся отразить разнообразие фанатской армии в любимых персонажах, представляя цветных людей, странные сюжетные линии и персонажей разных вероисповеданий".

Сообщается, что съемки сериала начнутся в июле-августе этого года.