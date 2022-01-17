17 Января 2022
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Общество Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области для противопожарной службы хотят купить внедорожник за 4,7 млн рублей

Государственная противопожарная служба по Челябинской области объявила аукцион на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser. Начальная цена контракта - 4,7 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от претендентов будут принимать до 31 января, итоги будут подведены 1 февраля.

В южноуральском отделении ЛДПР отметили, что в характеристиках не только максимальный уровень комфортности, но и отделка салона вставками под дерево, задние фонари оригинального дизайна c черными вставками, обрамление решетки радиатора и фар цвета "темный хром", подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира.

Депутат ЗСО Владимир Пашин намерен направить в ведомство депутатский запрос.

Теги: внедорожник, аукцион, автомобиль, закупка,



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