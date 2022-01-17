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Общество Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

Мамедова, обвиняемого в массовом отравлении алкоголем, собираются лишить гражданства

Фигуранта дела о массовом отравлении и смерти 24 человек от паленого алкоголя Надира Мамедова собираются лишить российского гражданства. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, у обвиняемого уже изъяли паспорт и он больше не считается гражданином РФ.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга отметили, что этот вопрос на заседании еще не рассматривался, а документы в суд не поступали.

Напомним, что Надир Мамедов останется под арестом до 15 апреля 2022 года включительно. К такому решению суд пришел после рассмотрения апелляционной жалобы адвоката в защиту Мамедова на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 14 декабря 2021 года.

Помимо Мамедова, Армену Аветисяну и Анару Айвазову также было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, в октябре мужчины сбывали спиртосодержащую жидкость, содержащую метиловый спирт, на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга.

Теги: Мамедов, отравление, алкоголь, смерть, гражданство, суд



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