"Урал" объявил о возвращении Шатова

17 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Олег Шатов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" объявил о возвращении Шатова

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов прилетел в ОАЭ и начал работу вместе с "Уралом". Это подтвердили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

"Олег уже в расположении команды", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Урала".

Напомним, в ноябре прошлого года 31-летний хавбек расторг контракт с казанским "Рубином" и временно приостановил карьеру.

Олег Шатов(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Олег Шатов(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В декабре президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что ведет переговоры с игроком о возвращении его в родную команду.

"Ворота в наш клуб всегда для него открыты. Он и сам говорил, что заканчивать будет в "Урале". Так что все зависит от Олега, а мы - с удовольствием", - рассказывал Иванов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее президент "Урала" уже выражал желание, чтобы Шатов завершил свою карьеру именно в Екатеринбурге.

Теги: Урал, Шатов, сборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2021 11:35 Мск "Урал" намерен вернуть Шатова. Президент клуба уже общался с игроком


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 506

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети