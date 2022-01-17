"Урал" объявил о возвращении Шатова

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов прилетел в ОАЭ и начал работу вместе с "Уралом". Это подтвердили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

"Олег уже в расположении команды", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Урала".

Напомним, в ноябре прошлого года 31-летний хавбек расторг контракт с казанским "Рубином" и временно приостановил карьеру.

В декабре президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что ведет переговоры с игроком о возвращении его в родную команду.

"Ворота в наш клуб всегда для него открыты. Он и сам говорил, что заканчивать будет в "Урале". Так что все зависит от Олега, а мы - с удовольствием", - рассказывал Иванов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее президент "Урала" уже выражал желание, чтобы Шатов завершил свою карьеру именно в Екатеринбурге.