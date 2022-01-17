17 Января 2022
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Общество В России
Андрей Турчак (2018) | Фото: Накануне.RU

Турчак: Нужно в корне менять систему административного надзора за педофилами

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак заявил, что ужесточение наказания для педофилов должно предусматривать не только пожизненные сроки. По его мнению, надо в корне менять систему административного надзора, передает РИА Новости.

На заседании президиума думской фракции "Единой России" Турчак напомнил о недавней трагедии в Костроме, отметив, что общество ждет скорейшего принятия законопроекта об ужесточении наказания для педофилов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов до 1 февраля.

Напомним, начале января в Костроме двое мужчин похитили на улице пятилетнюю девочку. Позже их задержали. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Сообщалось, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом, ранее он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию.

Теги: педофилы, турчак, административный надзор



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