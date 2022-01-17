В Екатеринбурге в результате пожара погибли две маленькие девочки

Сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух несовершеннолетних девочек 2017 и 2018 годов рождения в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 16 января, когда мама указанных девочек вместе с сожителем оставила детей в частном доме на ул. Источная. Пока взрослых не было в доме, по неустановленной пока причине, произошло возгорание. Девочек обнаружили в тяжелом состоянии - они надышались угарным газом. Комнату сразу стали тушить, а для детей вызвали "скорую помощь", однако спасти девочек не удалось - при доставлении в больницу они скончались

"Семья, в которой произошла трагедия, является неполной и неблагополучной. В отношении матери сотрудники полиции территориального ОВД ранее уже возбуждали административное производство по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственных детей). Женщина проживала с нигде официально нетрудоустроенным ранее несудимым мужчиной, 1981 г.р. Хозяйка жилища ранее имела опыт нарушения действующего законодательства, привлекалась к уголовной ответственности за побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, возможной причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Возможным эпицентром возгорания могло быть место расположения дивана, где были обнаружены соответствующие следы. При осмотре тел девочек внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили, скорее всего, дети надышались смертельным едким дымом. Жилище печного и центрального отопления не имело, оно обогревалось при помощи электроприборов. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия процессуального решения в Следственный комитет", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В СКР также сообщили, что после случившегося был проведен осмотр места происшествия, допрошена мать девочек и иные лица. На данный момент истребована и анализируется необходимая характеризующая документация в отношении членов данной семьи. Для определения точных причин смерти и установления причины возгорания назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Следствием СК России также устанавливаются причины и условия, способствовавшие данной трагедии, для принятия мер профилактического характера.