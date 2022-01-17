На Среднем Урале на 5% снизилась смертность от отравлений алкоголем

В 2021 году в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области зафиксировано 695 случаев отравления алкоголем. Смертность по этому показателю снижается.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, в прошлом году зарегистрировано 258 летальных случаев от отравлений спиртным. Из них 218 - вследствие употребления этанола (84,5%), а в 23 случаях (9%) причиной гибели стал метиловый спирт. По данным ведомства, показатель смертности от отравлений алкоголем на Среднем Урале в 2021 году снизился на 5% по сравнению с 2020 годом и составил 6,2 на 100 тысяч жителей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, отравления алкоголем в общей структуре отравлений находятся на втором месте и составляют 25%. Среди пострадавших преобладают свердловчане в возрасте от 36 до 54 лет (45%). Также в 2021 году спиртным отравился 31 ребенок и 48 подростков.

Чаще всего причиной отравлений в регионе становится употребление этилового спирта (79%). На втором месте идут отравления другими и неуточненными спиртами (9,8%), на третьем - суррогатами алкоголя (8,5%). Отравления метанолом составили 4,7%. Кроме этого, в области зафиксированы случаи отравления тосолом, денатуратом и даже одеколоном.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области советуют не пить непищевую спиртосодержащую продукцию. А технические средства любого вида и состава, лекарственные препараты, парфюмерно-косметические изделия при употреблении внутрь могут нанести серьезный вред здоровью и нередко служат причиной гибели.