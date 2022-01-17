Текслер назначил первого замначальника управления общественных связей правительства Челябинской области

Первым заместителем начальника управления общественных связей правительства Челябинской области назначена Елена Семенчукова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Для нее установлен испытательный срок в шесть месяцев.

Напомним, в декабре первый замначальника управления общественных связей правительства области Татьяна Гавриш вошла в новый состав челябинского облизбиркома и была избрана секретарем комиссии.