Из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

17 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

Из перечня поручений Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это связано с тем, что Госдума в конце прошлой недели отложила рассмотрение соответствующего законопроекта.

Поручения президента по совершенствованию законопроекта о ковид-сертификатах были даны по итогам декабрьского съезда РСПП. Список был опубликован на сайте Кремля в субботу.

По словам Пескова, данные поручения потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено.

"Подготовить-то подготовили, но изменились обстоятельства", - приводит слова Пескова ТАСС.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правительство и "ЕР" откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект, уже одобренный в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", а "сейчас это будут новые вызовы".

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения в Госдуме, он требует доработки. Данный вопрос обсудят на Совете Думы 17 января.

Теги: дмитрий песков, поручения путина, QR-коды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети