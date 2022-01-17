Из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

Из перечня поручений Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это связано с тем, что Госдума в конце прошлой недели отложила рассмотрение соответствующего законопроекта.

Поручения президента по совершенствованию законопроекта о ковид-сертификатах были даны по итогам декабрьского съезда РСПП. Список был опубликован на сайте Кремля в субботу.

По словам Пескова, данные поручения потеряли актуальность после того, как рассмотрение документа было отложено.

"Подготовить-то подготовили, но изменились обстоятельства", - приводит слова Пескова ТАСС.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Правительство и "ЕР" откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект, уже одобренный в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", а "сейчас это будут новые вызовы".

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах снимут с рассмотрения в Госдуме, он требует доработки. Данный вопрос обсудят на Совете Думы 17 января.