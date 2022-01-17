17 Января 2022
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водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

В Тюмени продавец паленой водки получил штраф

В Тюменской области осужден продавец немаркированной алкогольной продукции. Общая сумма контрафакта составила более 18,5 млн руб.

В отношении него было возбуждено дело по ч.3, ст.30, п. "б", ч.6 ст.171.1 УК РФ. Суд назначил Захарову наказание в виде штрафа в 700 000 рублей в доход государства. По решению суда, вся фальшивая продукция будет уничтожена после вступления приговора в законную силу.

В суде пояснили, что речь идет не о свежих случаях, с отравлением контрафактным алкоголем, а об истории 2020 года. В декабре 2019 г. продавец Алексей Захаров решил заработать денег на продаже безакцизного алкоголя и через соцсети своих знакомых стал искать оптовых продавцов дешевой водки без акцизных марок.

"В середине января 2020 года ему позвонил мужчина по имени Арсен, который предложил купить у него партию алкоголя по сходной цене. Сделка состоялась в начале февраля. Коробки с водкой и коньяком разных наименований Захаров для дальнейшей реализации перевез и выгрузил в арендованный им склад (98 933 бутылки) в г. Ялуторовске. Суррогат конфисковали 24 июня 2020 года из склада, дома и салона автомобиля "Citroen", принадлежащего подсудимому. Подсудимый вину признал, рассказал, что он успел только два раза продать водку разного наименования: пять и пятнадцать коробок", - говорится в сообщении.

Виновность Захарова, помимо полного признания своей вины подсудимым, полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств по делу.

Теги: водка, суррогатный алкоголь, суд, штраф



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