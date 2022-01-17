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назарбаев нурсултан абишевич президент республики казахтан (2005) | Фото: www.baiterek.kz

Посольство Казахстана в ОАЭ прокомментировало слух о переезде Назарбаева в Дубай

В посольстве Казахстана в Объединенных арабских эмиратах не подтвердили, что экс-президент страны находится в Дубае. "Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане", - цитирует РИА Новости представителя посольства.
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На самом деле официальной информации о местонахождении Назарбаева и членов его семьи до сих пор нет, что и порождает множество слухов. Согласно одному из них, семья первого президента Казахстана уехала в Дубай. Ранее британские СМИ сообщали, что в этом городе у младшей дочери Назарбаева Алии есть элитная недвижимость. Также пользователи смогли вычислить, что мобильное устройство, с которого Алия (или люди, имеющие доступ к ее аккаунту) написала последний пост в Instagram, могло находиться в Дубае. После этого Назарбаева удалила свой аккаунт в этой соцсети.

Теги: посольство, казахстан, нурсултан назарбаев, оаэ, дубай



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