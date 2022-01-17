17 Января 2022
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Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021) | Фото: livelib.ru

Детей будут прививать "непонятно чем" - академик РАН Зверев

Начинающаяся вскоре ковид-вакцинация детей не обоснована и сомнительна. Такое мнение снова высказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.
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Он подчеркнул, что дети тяжело не болеют, что бы ни сообщали. Болеют в основном дети с серьезными нарушениями, которых и прививать нельзя.

"Мне кажется, что мы рано взялись прививать детей от коронавирусной инфекции. Именно поэтому я и выступаю против вакцинации детей. У детей масса других календарных прививок, а тут еще каждые полгода прививаться непонятно чем", – сказал ученый ОСН.

Также он высказался против постоянных ревакцинаций. Есть предостережения, что это может сильно повлиять на иммунную систему. А сама необходимость каждый раз стимулировать иммунный ответ свидетельствует о том, что клеточная память не создается или она очень короткая. И это плохо.

"То есть нет клеток памяти, которые в случае повторного попадания коронавируса в организм должны отреагировать выбросом антител. А сами антитела быстро истощаются", – отметил академик Зверев.

Недавно он заявил об огромном числе тяжелых осложнений после ковид-вакцинации.

Теги: вакцинация, виталий зверев



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