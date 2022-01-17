Владимир Уйба отправил в отставку правительство Коми

Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.

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"Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву", - говорится в заявлении руководителя региона.

До сих пор Ахмеева занимала должность заместителя председателя правительства республики – министра экономического развития и промышленности.

По словам Уйбы, отставка правительства связана "с новыми стратегическими задачами развития и необходимостью диверсификации экономики по плану, который был утвержден на федеральном уровне".

"Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для экономического роста отраслей, в числе которых - перспективные для республики лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике", - привели в пресс-службе слова главы республики.