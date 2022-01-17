Песков прокомментировал возможность размещения российских ракет на Кубе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. Так он ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле.

Песков при этом добавил, что это независимые страны, которые сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории, передает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что просьба властей Эстонии разместить на своей территории войска НАТО доказывает, что не Россия является источником напряжения в регионе.

The New York Times ранее опубликовал материал о готовности России разместить ядерное оружие "поближе к США". По данным издания, на это намекнули российские дипломаты в ходе переговоров в Женеве.

Как сообщалось, замглавы МИД РФ Рябков не подтвердил и не опроверг, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может рассмотреть такую меру, как размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что тема продвижения России в Латинскую Америку не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января. США в случае размещения военных сил РФ в Латинской Америке будут реагировать решительно, пообещал он.