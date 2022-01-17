Акции Беглова посыпались вниз на "Бирже губернаторов"

Акции Александра Беглова на «Бирже губернаторов» – рейтинге, составляемом независимым агентством «Политброкер», вновь посыпались вниз 17 января. Позиции главы Петербурга упали до «красной зоны», продолжив тренд на нисхождение, наметившийся с началом зимы.

Аналитики полагают, что причиной стали накопившиеся в Петербурге проблемы, которые администрация оказалась не готовой решить. В начале декабря доминантной темой была уборка снега и льда – провалы с организацией этого процесса создали в городе невыносимую обстановку, на которую жаловались тысячи петербуржцев, включая знаменитостей.

«Сейчас культурная столица представляет из себя печальное зрелище. Горы мусора, по городу на коньках, иначе рискуя загреметь в переполненный травмпункт. Смольный отбивается от жалоб людей пресс-релизами, закрепляя за собой статус "бумажной" администрации», – пишут комментировавшие падение авторы.

К «погодному» коллапсу добавился «помойный» – Петербург 1 января 2022 запустил мусорную реформу, к которой готовился три года, но первые же дни работы регоператора, созданного Смольным, отметились заваленными контейнерными площадками и забитыми мусоропроводами. «Невский экологический оператор» неоднократно извинялся за неудобства, но так пока и не смог наладить вывоз отходов по мере необходимости во всех районах. Петербуржцы сообщают, что стали чаще видеть крыс и тараканов в своих домах.

Управленческая некомпетентность градоначальника, который будто бы вовсе не присутствует в Петербурге, давно стала мемом и поводом злых шуток. На происходящее в городе реагируют не только анонимные творцы из интернета, но и деятели шоу-бизнеса, искренне любящие город.

В 2019 году с сатирической пародией «Я оглянулся посмотреть не поскользнулась ли она» выступил телеведущий Иван Ургант. Он рассказал, что приехал навестить бабушку – актрису Нину Ургант, застал город в ужасном состоянии, и показал в Instagram, как чистит лед на набережной Крюкова канала.

А 15 января 2022 года основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров взорвал YouTube песней «Пока так» с хлестким и запоминающимся текстом.

В тексте артист, много времени проводящий в родном Петербурге, изложил все, что накопилось у горожан к губернатору, задав сакраментальный вопрос, где же знаменитая «бегловская лопата» и что она сейчас гребет, если снег и мусор как лежали, так и лежат. Песню уже назвали «зубодробительным памфлетом» и жестким ответом карнавальной культуры, который должен быть услышан забывшими о своих обязанностях чиновниками.

Но основную роль в падении все же сыграла системная проблема администрации: неумение исполнительной власти выстроить рабочий диалог с гражданами. В результате люди предпочитают самоорганизоваться и сделать все самим – например, жители Коломны в Адмиралтейском районе за собственные средства купили 250 кг песка и посыпали им пешеходные дорожки, отчаявшись достучаться до районных и городских чиновников, в зоне ответственности которых находится уборка.

Акция, прошедшая в воскресенье 16 января, получила название «Пропесочка» и стала значимым городским инфоповодом, на который Смольный пока не отреагировал. Реакция на видео Шнурова также была вялой: дальше обвинений музыканта в «продажности» команда Беглова не пошла, что дало повод медиатехнологам высказаться о полном неумении хозяев Смольного отрабатывать негатив, а самое главное – оперативно исправлять то, что стало его причиной.