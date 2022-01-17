В 2022 году КРТ может затронуть еще пять территорий Екатеринбурга

В 2022 году по программу комплексного развития территории (КРТ) предполагается отдать еще пять территорий Екатеринбурга. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы Главархитектуры города Григорий Сурганов. По его словам, на данный момент ведется поиск этих территорий, однако уже известно, что рассматриваются такие районы, как Железнодорожный и Орджоникидзевский.

"Не менее пяти площадок мы планируем рассмотреть в этом году. Сейчас происходит процедура отбора этих площадок - уточняем характеристики жилых домов. Я говорил, что процесс это не быстрый: нужно взвесить критерии, понять степень износа. Прогноз позитивный. При этом, эти территории находятся в разных районах. С точки зрения критериев оценки этих домов, которые попадают в границы этого механизма (КРТ), мы сейчас их проработаем, а потому пока преждевременно говорить о конкретных местах. Ситуация может измениться, но в скором времени вы все об этом узнаете", - пообещал Сурганов.

По его словам, информация о предполагаемых территориях должна появиться уже в первом квартале текущего года, после того, как администрация получит информацию от смежных отраслевых органов. Спикер также отметил, что пока неизвестны территории, определить количество домов, попадающих под программу тоже невозможно, да и целью является скорее число площадок, а не зданий. Несмотря на это, в планах мэрии внести в список КРТ 40-50 домов.



Первые аукционы для выборов девелоперов стартует уже в марте. Они займутся уже известными тремя площадками, отданными под программу.

Напомним, что ранее замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов отмечал, что в планах у города включить в 2022 году в КРТ сразу 7, а то и 10 площадок. На заседании гордумы глава города Алексей Орлов заявил, что центральная часть Ленинского района также может попасть под программу. Позднее также стало известно, что граждане, чьи дома попали под КРТ, согласились участвовать в проекте.