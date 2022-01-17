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Общество Свердловская область
наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

В Екатеринбурге судят сиделку, истязавшую ветерана труда

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела 63-летней сиделки. Ее обвиняют в истязании подопечной.
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Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года. По версии следствия, сиделка нанесла телесные повреждения пожилой женщине – ветерану труда. У 95-летней пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы. Впоследствии старушка скончалась.

Изначально дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако затем его переквалифицировали на статью 117 УК РФ (Истязание лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвиняемая является сотрудницей частной патронажной службы. Причиной избиения пенсионерки стало то, что у сиделки не сложились отношения с подопечной. Как выяснили следователи, злоумышленница била бабушку тапком, хватала и таскала ее за волосы, а также несколько раз ударила ногами. Об инциденте стало известно благодаря другой сотруднице патронажной службы, которая заметила повреждения на теле пожилой женщины.

В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов. Проведены допросы порядка 20 свидетелей, обвиняемой и потерпевшей, а также проверка показаний на месте. Сейчас дело сиделки направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, что расследование резонансного инцидента находилось на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Теги: сиделка, ветеран, суд, Екатеринбург



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