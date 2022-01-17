Руководство ИК продлило Навальному нахождение в статусе склонного к терроризму

Комиссия ИК, в которой отбывает срок Алексей Навальный, отказалась снять оппозиционера с учета как склонного к экстремизму и терроризму. Пребывание в этом статусе ему продлили еще минимум на три месяца.

Между тем, сегодня исполнился ровно год, как Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан, а затем арестован и осужден.

По этому поводу в соцсетях оппозиционера появилась запись, в которой он утверждает, что ни секунды не жалеет о возвращении в Россию.