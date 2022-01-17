Порошенко: Зеленский заодно с Коломойским

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего президента Владимира Зеленского в том, что он управляется олигархом Игорем Коломойским. И, видимо, ему есть чем шантажировать Зеленского. Так он прокомментировал свое преследование.

"Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено. Можете мне объяснить, почему почти за три года Зеленского не предъявлено подозрение Коломойскому? А я вам скажу – прокурор его не подписывает! Оно готово уже три года. Но Зеленский запрещает кому-либо подписывать подозрение Коломойскому", – заявил Порошенко.

Также он обвинил Зеленского с Коломойским в разрушении Украины, пока Порошенко ее укреплял.

"И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене. Они понесут за это ответственность", - пригрозил олигарх.

Сегодня утром он вернулся на Украину. В аэропорту его задерживать на стали, и олигарх сразу поехал в суд по избранию ему меры пресечения. Возле здания суда собрались сотни его сторонников.

Тем временем телеграм-каналы пишут, что Порошенко сегодня уже победил Зеленского.

"Порошенко понял весь расклад и красиво нагнул всю Зе-команду. Показав Зеленского трусом. Почему Зеленский проигрывает Порошенко? Три причины. Разочарование в Зеленском сейчас больше, чем ненависть к Порошенко. Догонять надо было в 19-20 годах. Это была бы совсем другая история. Украинцы перестали видеть в Зеленском сильного лидера. Сегодняшнее шоу это подтвердило. Люди устали от дешевой игры", - пишет канал "Легитимный".

Также сообщается, что на сторону Порошенко стал влиятельный Ринат Ахметов.

Телеграм-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник в офисе президента, что там хотят "отыграться" через суд, который примет решение "по звонку с Банковой". Но если Порошенко отпустят под домашний арест, то вся дальнейшая кампания против него будет бессмысленной - он информационно переиграет Зеленского, устраивая пресс-конференции из своего дома.

Сейчас в офисе президента проводят совещание, решая, что делать с Порошенко. Сажать в СИЗО его опасаются, так как это чревато масштабными столкновениями со сторонниками экс-президента. Есть информация, что у суда дежурят около 300 бывших боевиков на этот случай, так что полиция может еще и опозориться. Силовики просят несколько дней на подготовку, хотя у них был на это целый месяц.

"Главный результат сегодняшнего дня для Порошенко в том, что он становится лидером оппозиции в борьбе с Зеленским. Порохоботы сделают все, чтобы сформировать из Петра Алексеевича образ лидера, который не испугался ареста и приехал защищать Украину", - считает "Резидент".

