17 Января 2022
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Общество В России
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

СМИ: В Роспотребнадзоре заявили о возможном снижении IQ у детей, чьи непривитые матери перенесли ковид в беременность

Дети непривитых женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, могут иметь сниженный интеллект, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он сослался на некую "педиатрическую статью", в которой приводятся такие данные.

"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20 процентов ниже", - цитирует ученого РИА Новости.

Теги: беременность, коронавирус, вакцинация, интеллект, александр горелов



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