СМИ: В Роспотребнадзоре заявили о возможном снижении IQ у детей, чьи непривитые матери перенесли ковид в беременность

Дети непривитых женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, могут иметь сниженный интеллект, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он сослался на некую "педиатрическую статью", в которой приводятся такие данные.

"Вчера тоже была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20 процентов ниже", - цитирует ученого РИА Новости.