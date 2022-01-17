ГБР Украины рассказало о преступлениях Порошенко в 2014-2015 гг.

Госбюро расследований Украины заявило, что и не пыталось задержать экс-президента Петра Порошенко в аэропорту по возвращении на Украину, а просто хотело вручить ему повестку в суд. И дало подробные разъяснения уголовного дела против него.

Сегодня утром Порошенко прилетел в Киев. Его документы долго проверяли, но задерживать не стали, хотя к нему подошли следователи ГБР. Порошенко сказал, что они побоялись его сторонников, которые собрались в аэропорту.

Порошенко одержал небольшую пиар-победу, так как ожидалось, что его могут задержать прямо в аэропорту и под конвоем доставить в суд. Видимо, чтобы перебить это, ГБР дало специальный брифинг.

Было заявлено, что власти Украины во главе с Порошенко в 2014 году намеренно создали угольный кризис, чтобы купить уголь в ДНР и ЛНР. Они вошли в сговор с Виктором Медведчуком, через которого якобы действовала Москва, чтобы подорвать энергетическую независимость Украины. Медведчук обратился к Порошенко за поддержкой, и тот согласился, так как имел все возможности задействовать административный ресурс.

Медведчук стал координатором между Киевом и Россией и Донбассом, а Порошенко оставил за собой общее руководство "схемой". План подразумевал искусственное создание дефицита угля. Одним из доказательств вины Порошенко стало то, что он выразил сомнение в качестве угля из ЮАР, который прибыл на Украину осенью 2014 года, и инициировал соответствующую проверку. После этого импорт угля из ЮАР прекратился, "что дало возможность высшему руководству России приступить к реализации своей части преступного плана". Поэтому Россия прекратила экспорт угля на Украину.

Порошенко же оказывал давление на органы власти Украины, чтобы уголь покупался в ДНР и ЛНР, которым переводились деньги. При этом Порошенко и Медведчук проводили эту операцию через подставные фирмы, зарегистрированные на территории Украины. То есть формально уголь закупался у украинских компаний. Медведчук постоянно докладывал об этом в Москву, настаивая на продолжении, а Порошенко прикрывал "схему".

Было рассказано о платежах и о том, как они осуществлялись. В 2014-2015 гг. ДНР и ЛНР было заплачено не менее 205 млн гривен (порядка 500 млн рублей).

"Своими действиями по предварительному сговору они содействовали деятельности "террористических организаций ДНР и ЛНР", обеспечивая приобретение угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины. В результате таких действий энергетическая отрасль Украины была поставлена в зависимость от России и ДНР/ЛНР. Россия получила более широкие возможности для вмешательства в дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее", - зачитала спикер ГБР.

Она заверила, что Порошенко преследуется не по политическим мотивам, а за конкретные преступления.

Порошенко назвал уголовное дело против него заказом со стороны Зеленского. Но он не позволит себя посадить, как Виктор Янукович посадил Юлию Тимошенко.