17 Января 2022
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Аэропорт Симферополя. (2021) | Фото: Накануне.RU

Пассажиропоток аэропорта Симферополя за год вырос почти на 50%

Пассажиропоток аэропорта Симферополь вырос в 2021 году на 47,6% по сравнению с 2020-м и составил 6,83 млн человек, это исторический рекорд. К доковидному 2019-му году рост составил 32,8%.

Самыми популярными направлениями полетов традиционно являлись Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Всего за прошедший год принято и отправлено свыше 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов.

В прошедшем году аэропорт работал в условиях максимального за все время существования, включая советский период трафика. Суточный пассажиропоток достиг максимума 21 августа, когда было обслужено 45 625 человек на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных регулярных рейсов достигало 268 в сутки.

Маршрутная сеть аэропорта Симферополь в 2021 году расширилась до максимальных в современной истории показателей — 64 направлений. После четырехлетнего перерыва было запущено прямое авиасообщение с Курганом, шестилетнего — с Грозным. Впервые в современной истории функционировало прямое регулярное авиасообщение с Ухтой, Владикавказом и Махачкалой. Всего в прошедшем году рейсы в аэропорту Симферополь совершали 16 авиакомпаний.

Директор Евгений Плаксин отметил, что "полуостров оставался одним из немногих приморских регионов для отдыха и оздоровления жителей всей нашей страны".

Теги: пассажиропоток, симферополь, аэропорт, итоги



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