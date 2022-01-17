Путин продолжает готовиться к поездке в Китай, несмотря на пандемию – Кремль

Несмотря на то, что в мире в самом разгаре новая волна пандемии (вызванная омикрон-штаммом) и Пекин, возможно, не сможет избежать общей участи, президент России Владимир Путин продолжает готовиться к поездке в Китай.

Напомним, российский лидер намерен 4 февраля принять участие в открытии пекинской Олимпиады, а затем провести переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем.

Отказываться от планов в Кремле пока не планируют. "Поездка готовится в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи, конечно, проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, рождаются дополнительные требования, которые мы обговариваем. Даст Бог, все пойдет по плану, по крайне мере, мы готовимся к полноформатным переговорам", - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.