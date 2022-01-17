В Прикамье шесть случаев омикрона: пять привезли из-за границы

В Пермском крае на 16 января выявлено шесть случаев заболевания "омикроном". Об этом сообщили во время заседания краевого оперштаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Пять случаев были зафиксированы у прикамцев, приехавших в регион из Египта, Каира, ОАЭ, Турции и Австрии. Еще один человек заболел после контакта с вернувшимся из-за рубежа человеком, сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

По его словам, у большинства заболевших болезнь протекает в легкой форме.

Для борьбы с новым штаммом коронавируса в Прикамье планируется увеличить количество неотложных бригад в два раза, до 800 бригад, развернуть до 7,5 тысяч коек. Также в регионе будет созданы амбулаторные COVID-центры, ревакцинированы медработники, учителя и сотрудники соцзащиты.