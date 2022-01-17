17 Января 2022
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

В России суточная заболеваемость COVID-19 перевалила за 30 тысяч

Впервые за полтора месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса в России превысило 30 тыс. – 30 726 новых заболевших. При этом число летальных исходов не выросло и даже немного сократилось – 670 за сутки. Растет и процент бессимптомных заболевших – сейчас их 16,3%. Выздоровели за сутки только 19,7 тыс. человек.

Быстрее всего заболеваемость растет в Москве – там сегодня 7529 новых случаев. Также более четырех тысяч заболевших в Санкт-Петербурге (4132), в Подмосковье – 3388.

В Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской и Свердловской областях выявлено более 500 случаев за сутки.

В 20 регионах (из 85) зафиксировано менее 100 новых случаев коронавируса за сутки.

Теги: статистика, заболеваемость, россия, коронавирус



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