17 Января 2022
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Общество Челябинская область
уборка дорог, снег (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске разработают регламент по применению реагентов на дорогах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила разработать регламент содержания дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На прошедших выходных в связи с перепадами температур подрядчики применяли реагенты на дорогах, но горожан об этом не предупредили. Наталья Котова считает, что необходимо в обязательном порядке заблаговременно предупреждать жителей обо всех случаях обработки дорог солью, а также объяснять причины, почему без этого не обойтись.

"Мы последний раз с вами обсуждаем этот вопрос. Жители города имеют право знать, когда и в каком объеме будет проводиться обработка, а также то, в какой промежуток времени все будет убрано", - подчеркнула она.

Теги: реагенты, дороги, Наталья Котова,



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