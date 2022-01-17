В Челябинске разработают регламент по применению реагентов на дорогах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила разработать регламент содержания дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

На прошедших выходных в связи с перепадами температур подрядчики применяли реагенты на дорогах, но горожан об этом не предупредили. Наталья Котова считает, что необходимо в обязательном порядке заблаговременно предупреждать жителей обо всех случаях обработки дорог солью, а также объяснять причины, почему без этого не обойтись.

"Мы последний раз с вами обсуждаем этот вопрос. Жители города имеют право знать, когда и в каком объеме будет проводиться обработка, а также то, в какой промежуток времени все будет убрано", - подчеркнула она.