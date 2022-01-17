Заболеваемость ковидом в Свердловской области внезапно пошла на спад

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области резко пошла на спад после нескольких дней суточного прироста.

Напомним, заболеваемость ковидом на Среднем Урале начала заметный рост на минувшей неделе. Пик пришелся на субботу, когда в регионе выявили 612 новых случаев. После этого суточный прирост инфицированных стал понемногу снижаться: в воскресенье было подтверждено уже 564 случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19, сегодня, 17 января, на Среднем Урале выявлено 537 заболевших коронавирусом. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (285 случаев) и других муниципалитетов.

Всего же с начала пандемии, по официальным данным, в регионе зафиксировано 206 тысяч 151 случай ковида.

Напомним, на минувшей неделе у четырех человек в Свердловской области был впервые выявлен новый штамм "омикрон".