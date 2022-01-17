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Общество Свердловская область
Снос аэровокзала &quot;Уктус&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Мирные жители&quot;

Мало контроля. Активисты жалуются, что бастрыкинскую проверку сноса аэровокзала "Уктус" спустили на районный уровень

Обращение активиста "Уральского Хронотопа" Александра Зыкова касательно сноса аэровокзала "Уктус" ушло от главы СК Александра Бастрыкина обратно в Екатеринбург. Об этом Накануне.RU сообщил сам активист, пожаловавшись на такой "контроль".

"Из СК пишут, что спустили обращение по вертикали. На самое ее дно - в следственный отдел по Ленинскому району (видимо, по месту моего жительства). Что характерно: между моим обращением 23.11 и промежуточным ответом 11.01 прошло 49(!) дней. Сколько пройдет времени, когда я получу окончательный ответ, одному Богу известно. Но что-то мне подсказывает, что ответ будет типа "все в порядке, товарищи, не мешайте работать!" - говорит Зыков.

По его словам, о перенаправлении его обращения по поводу разбазаривания федерального имущества обратно в Екатеринбург он сам узнал накануне. Такой была "промежуточная весточка" от самого Бастрыкина.

Напомним, что лава Следственного комитета России еще 3 декабря потребовал представить повторный доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге. Работы по демонтажу начались ночью и очень скоро от здания остались одни руины. После этого ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин.

Теги: Уктус, аэровокзал, Быстрыкин, расследование



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