Вакцинированный и переболевший губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом. В пресс-службе главы региона заявили, что 17 января он получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. "Глава региона переносит заболевание в лёгкой форме и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Это уже второй раз, когда Цивилев болеет коронавирусом. В первый раз он заразился осенью 2020 года – одним из первых среди губернаторов.

Примечательно, что в декабре 2021 года губернатор сообщил, что сделал прививку от COVID-19. Он не уточнил, когда именно вакцинировался и каким препаратом.