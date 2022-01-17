17 Января 2022
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Общество Сибирский ФО
Сергей Цивилев губернатор Кемеровской области (2019) | Фото:vk.com/tsivilev42

Вакцинированный и переболевший губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заразился коронавирусом. В пресс-службе главы региона заявили, что 17 января он получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. "Глава региона переносит заболевание в лёгкой форме и продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Это уже второй раз, когда Цивилев болеет коронавирусом. В первый раз он заразился осенью 2020 года – одним из первых среди губернаторов.

Примечательно, что в декабре 2021 года губернатор сообщил, что сделал прививку от COVID-19. Он не уточнил, когда именно вакцинировался и каким препаратом.

Теги: сергей цивилев, коронавирус, кузбасс, прививка



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