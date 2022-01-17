В России упростили правила подключения к электросетям

Правительство России изменило правила техприсоединения к электросетям. Теперь подключать дома и другие объекты можно параллельно со строительтвом.

По новым правилам жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию.

Кроме того, с застройщиков будет снята обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Эти функции будут переданы профильным сетевым компаниям. Решение вступит в силу с 2024 года.

По словам вице-премьера Александра Новака, сократятся сроки подключения к электрическим сетям. Застройщики при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок.

Также новые правила позволят снизить затраты на подключение. Застройщики получат возможность платить в рассрочку и снижать кредитную нагрузку. Ранее необходимо было вносить всю сумму заранее.

Обслуживанием и эксплуатацией электросетевого хозяйства займутся специализированные территориальные сетевые организации.

"Люди смогут быстрее въехать в новые квартиры, получить в шаговой доступности важную для нормальной жизни социальную, деловую и инженерную инфраструктуру. Сократится в целом период строительной кампании и соответствующих неудобств в микрорайоне, в котором они собираются жить", - заключил премьер-министр Михаил Мишустин.