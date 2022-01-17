17 Января 2022
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Общество В России
пенсионное удостоверение, деньги (2016) | Фото: vsluh.ru

Каждый третий россиянин не знает, как рассчитывается его пенсия

34% россиян не смогли назвать способ расчета пенсии, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Больше всего тех, кто выбрал такой ответ, среди людей до 34 лет - 38%. По 31% — среди граждан от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше.

Около 29% сказали, что не считают такой способ расчета пенсии справедливым. Поддерживают его только 5%. Еще 32 % респондентов затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что менее 8% граждан России регулярно откладывают средства на будущую пенсию, направляя на эти цели в среднем 7,4 тыс. руб. в месяц. Наиболее активно откладывают средства на старость обеспеченные, экономически подкованные люди в возрасте 40–50 лет.

Теги: пенсия, расчет пенсии, россияне



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