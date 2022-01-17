17 Января 2022
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Общество Свердловская область Пермский край
ВСМПО-Ависма (2020) | Фото: vsmpo.ru

Пермский суд повторно рассмотрит дело о выплате ВСМПО-Ависма 651 миллиона Роспотребнадзору

2 марта в семнадцатом арбитражном апелляционном суде в Перми стартует очередное рассмотрение дела о выплате корпорацией ВСМПО-Ависма 651,6 млн рублей за загрязнение почвы. В этот раз жалобу на решение арбитражного суда в Свердловской области подала сама компания.

Согласно картотеке дел, жалоба была подана еще в конце декабря прошлого года.

Напомним, что по результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением в отношении ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в июне-августе 2019 г., было установлено, что общество допустило порчу земель в результате своей деятельности, как объекта охраны окружающей среды на земельном участке смежным с земельным участком, расположенным у северной границы города Верхняя Салда.

Позднее, в ноябре текущего года в отношении бывшего генерального директора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина прекращено уголовное преследование. На этом настояло следствие, ссылаясь на то, что Воеводину было предъявлено только обвинение в преступлении средней тяжести, судим ранее он не был. Решение удовлетворило не всех, однако в январе суд повторно вынес решение о прекращении уголовного дела.

Теги: ВСМПО-Ависма, суд, возмещение



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