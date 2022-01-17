Льготные лекарства в свердловских аптеках будут выдавать по электронным рецептам

17 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Льготные лекарства в свердловских аптеках будут выдавать по электронным рецептам

Льготные лекарства в аптеках Свердловской области теперь можно получить по электронному рецепту. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Читайте также:

Для получения препарата в аптеке потребуются только СНИЛС и паспорт. Планируется, что новый формат будет удобен для пациентов, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его своей электронной подписью. Он сможет проверить в системе, есть ли препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его можно получить. А сам выписанный рецепт аптеки будут видеть сразу.

При этом бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными: по желанию пациента врач может оформить бумажный рецепт с отметкой "дубликат электронного документа". Каждый имеет уникальный номер и хранится в едином реестре рецептов в единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Свердловском УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты в регионе. В ведомстве заявляли, что никаких нарушений нет.

Теги: рецепты, аптеки, лекарства, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 481

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети