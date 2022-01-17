Льготные лекарства в свердловских аптеках будут выдавать по электронным рецептам

Льготные лекарства в аптеках Свердловской области теперь можно получить по электронному рецепту. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Для получения препарата в аптеке потребуются только СНИЛС и паспорт. Планируется, что новый формат будет удобен для пациентов, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его своей электронной подписью. Он сможет проверить в системе, есть ли препарат в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его можно получить. А сам выписанный рецепт аптеки будут видеть сразу.

При этом бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с электронными: по желанию пациента врач может оформить бумажный рецепт с отметкой "дубликат электронного документа". Каждый имеет уникальный номер и хранится в едином реестре рецептов в единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Свердловском УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты в регионе. В ведомстве заявляли, что никаких нарушений нет.