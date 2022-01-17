Балтийский завод отказался пускать на работу сотрудников без QR-кодов

Сотрудники АО "Балтийский завод" (входит в ОСК), которые не получили QR-код о вакцинации, не смогли попасть на свои рабочие места утром 17 января.

По их словам, перед проходными работодатель установил лабиринт из ограждений и усилил охрану.

В результате на проходной предприятия собралось несколько десятков человек. Накануне они получили приказ об отстранении, их пропуски заблокированы.

Рабочие, не согласные с действиями работодателя, вызвали полицию, пишет "Фонтанка". Приказ об обязательной вакцинации они считают нарушением трудового законодательства и ранее уже обратились в прокуратуру.

Regnum сообщает, что распоряжение гендиректора завода было издано еще в ноябре 2021 года. Согласно документу, все сотрудники и арендаторы, которые трудятся на территории завода, обязаны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод.

В пресс-службе Балтийского завода пояснили, что нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе вынудила руководство завода ввести эти ограничения.

"Несмотря на то, что вакцинация добровольное решение каждого, директор завода несет прямую ответственность за каждого сотрудника. Если на территорию завода попадут те, кто распространяет инфекцию, то они являются угрозой для тех, кто сделал прививку и хочет остаться здоровым и живым", — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, на судостроительном предприятии, в частности, строятся крупнейшие в мире атомные ледоколы.

Точных данных о числе отстраненных на заводе не предоставили. По оценкам активистов, QR-коды не имеют 20 % работников, то есть около тысячи человек, передает "Фонтанка".

Со 2 декабря 2021 года на пермский завод "Машиностроитель" не смогли попасть порядка 100 непривитых сотрудников по причине отсутствия сертификатов о вакцинации от коронавируса или справки о медотводе. Более того, на заводе, по словам общественников, работала внутренняя система QR-кодов: в пропуске заводчан был установлен чип, на который вносятся данные о вакцинации.

Больше 50 человек обратились с исками в суды. Прокуратура провела свою проверку, но не нашла нарушений в действиях руководства пермского завода "Машиностроитель". Проверки проводят также Государственная инспекция труда и Роспотребнадзор.

Незадолго до пресс-конференции президента отстраненные пермяки записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть их на работу.