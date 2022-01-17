Вокруг Садового построят дорогу для вывоза отходов на мусорный полигон

Чтобы больше не перевозить отходы со всего Екатеринбурга через поселок Садовый, в обход населенного пункта будет построена дорога в две полосы. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Евгений Куйвашев.

"Знаю, что жители поселка Садовый в пригороде Екатеринбурга жаловались на большегрузы, которые постоянно ездят по центральным улицам. Дело в том, что недалеко расположен полигон Северный, и машины вереницей тянутся к нему. А объехать поселок никак нельзя. Поручил правительству решить этот вопрос. Мы уже утвердили проект планировки для строительства обхода Садового. Я попросил специалистов прислушаться здесь к мнению жителей. В итоге было решено, что построена дорога будет подальше от домов, насколько это возможно", - сообщил губернатор.

Он также добавил, что объект должен появиться к концу текущего года.