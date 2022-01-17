Экс-владелец банка "Югра" может потерять несколько активов

На портале "Федресурс" появилась информация о намерении "Россельхозбанка" заявить о банкротстве ООО "Аврора", "Леонидас", "Промдело", АО "Куб" и МТЗ "Рубин", которые на рынке связывают со структурами экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, сообщает "Ъ".

Партнер юркомпании "Рустам Курмаев и партнёры" Дмитрий Клеточкин называет публикацию о намерении подать заявление о несостоятельности компаний необходимым шагом перед началом банкротства. Такая процедура, по его словам, всегда связана со стремлением кредитора вернуть большую часть средств.

"Банк может не инициировать банкротство и обратить взыскание на залог, но в таком случае есть риск вернуть не всю сумму задолженности", - отмечает эксперт.

"Агентство по страхованию вкладов" через суд привлекло руководителей этих юрлиц к возмещению убытков в рамках конкурсного производства "Югры".

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб.принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.