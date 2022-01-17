Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда КНБ

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Напомним, Абиш является племянником первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На прошлой неделе в пресс-службе КНБ заявили, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя ведомства, в настоящее время он находится в отпуске.

7 января местные СМИ сообщили о задержании Самата Абиша. Однако позже эти сведения опровергли.

Ранее стало известно об увольнении трех зятьев Назарбаева. Его старшая дочь Дарига, которая является депутатом парламента, не посещает заседания – ее представитель сообщил, что народная избранница болеет коронавирусом.