В Тюмени исполнили поручение Бастрыкина: район, где убили восьмилетнюю девочку, заполнят камерами

В Тюмени в районе Лесобазы установят 54 новых камер видеонаблюдения за общественным порядком, сообщили Накануне.RU в департаменте информатизации Тюменской области.

Благодаря видеокамерам, район будет под наблюдением круглые сутки. С их помощью службы, отвечающие за безопасность, смогут контролировать ситуацию на улицах, в том числе в условиях плохой видимости, при высоких и низких температурах. Волоконно-оптическая сеть связи Ростелекома, который является исполнителем контракта, объединит все камеры в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция будет осуществляться в высоком разрешении, видеоданные в режиме реального времени будут передаваться в центр обработки данных правительства Тюменской области.

"Система видеонаблюдения позволяет более оперативно реагировать на внештатные ситуации, а также дисциплинировать общественное поведение. На сегодняшний день в региональную систему видеонаблюдения уже передаются данные более чем с трех тысяч средств видеонаблюдения, установленных в городах и районах Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств", - сообщил заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Напомним, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору установить в областной столице дополнительные видеокамеры после убийства восьмилетней Насти М. По итогам расследования этого дела было внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений - указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал.

По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел, то спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики. По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка.

Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Она заявила, что признательные показания из ее мужа якобы выбили под пытками.