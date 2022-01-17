17 Января 2022
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Главу представительства "Аэрофлота" в Томске подозревают в крупном мошенничестве

В отношении руководителя представительства "Аэрофлота" в Томске заведено уголовное дело о мошенничестве на 1 млн рублей.

По данным ФСБ, фигурант в феврале 2020 года устроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, но фактически она не работала.

Деньги, перечисленные в качестве заработной платы, глава представительства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, передает "Интерфакс".

Напомним, в 2019 году заместителю гендиректора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимиру Александрову, бывшему директору юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой и адвокатам КАМО "Ваш адвокатский партнер" Александру Сливко и Дине Кибец были предъявлены обвинения по уголовному делу о хищении денежных средств авиакомпании.

Теги: аэрофлот, томск, мошенничество



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