В Австралии фантастический рост заболеваемости ковидом

В Австралии происходит немыслимый рост заболеваемости ковидом. С начала января уже зарегистрировано в несколько раз больше случаев, чем за два предыдущих года. При этом в стране вакцинировано более 90% взрослых.

До осени 2021 года суточный прирост обычно не превышал нескольких десятков случаев. Осенью это число увеличилось, но в декабре начался экспоненциальный рост. Сейчас скользящее среднее за неделю превысило уже 100 тыс. случаев в день при населении страны 25 млн.

При этом большинство австралийских штатов и территорий придерживаются позиции, что вирус должен циркулировать, чтобы побольше людей естественно им переболели. Ранее Австралия стремилась к нулевым показателям, вводя регулярные локдауны и чрезвычайно строгую пограничную политику.

Нашумевшей историей стала борьба австралийских властей против невакцинированного сербского теннисиста Новака Джоковича, которого выслали из страны как представляющего угрозу. Хотя Министерство здравоохранения Австралии заявило, что он не представляет опасности для ее жителей, так как недавно перенес коронавирус.

Сенатор Алексей Пушков возмутился этим решение австралийских властей.

"Джокович как угроза для Австралии и ее "усилий в области вакцинации"?! В условиях неограниченного распространения "омикрона"? О чем это они? За две недели этого года в Австралии уже зафиксировано 1,2 млн (!) случаев заражения, что в 6 раз больше, чем в 2020 и 2021-м вместе взятых. В последние дни число новых случаев достигало 120-150 тысяч человек в сутки - при уровне вакцинации среди взрослого населения страны в 90-94 процента. Чем мог изменить эту ситуацию в любую сторону сербский теннисист с медотводом?! Он стал лишь жертвой австралийской бюрократии и охватившего Австралию тотального психоза", - написал Пушков.

Происходящее в Австралии демонстрирует эффективность ковид-вакцинации, которая была запущена, чтобы избежать массовых смертей. Самое интересное, что в 2020 году смертность в Австралии снизилась на 5% за год.